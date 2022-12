நண்பண் தற்கொலையால் அதிர்ச்சி..துக்கம் தாளாமல் உயிரிழந்த இளைஞர்.. நெல்லையில் அடுத்தடுத்து நடந்த சோகம்

Tirunelveli

oi-Mani Singh S

நெல்லை: நெல்லை அருகே நண்பர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டதால் அதிர்ச்சியில் துக்கம் தாளாமல் மாரடைப்பால் வாலிபர் ஒருவரும் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெருத்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் செட்டிகுளம் புதுமனை கிழக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் சுயம்பு. இவரது மகன் தினேஷ் குமார் (வயது 26).

தனது ஊருக்கு அருகே இருக்கும் கூடங்குளம் காவல் நிலையத்தில் ஊர்க்காவல் படை வீரராக தினேஷ் குமார் பணிபுரிந்து வந்தார்.

2 மாசம் சம்பளமே போடலை.. மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது! நாம் தமிழர் சீமானுக்கு வந்த கோபம்! பறந்த அறிக்கை!

English summary

A young man also died of a heart attack due to the shock of his friend hanging himself near Nellai, causing great sadness in the area.