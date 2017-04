மகாத்மா காந்தியும் நானும் ஒன்னு, இது அறியாதவன் வாயில மண்ணு.. சிவசேனா எம்.பி.யின் பேச்சை பாருங்க

ஏர் இந்தியா ஊழியரை 25 முறை காலணியால் அடித்த சிவசேனா எம்.பி.ரவீந்திர கெய்க்வாட்டுக்கு விமானங்களில் ஏற்ற மறுப்பதை மகாத்மா காந்தியுடன் ஒப்பிட்டு பேசினார்.

English summary

Ruckus in Lok Sabha after Shiv Sena MPs protest flying ban on Ravindra Gaikwad. He also compared his ban with Mahatma Gandhi's incident who was got down from train in South Africa.