பொறுப்பில் இல்லாத சசிகலாவை முதல்வர் ஓபிஎஸ் எப்படி சந்திக்கலாம்? வெடிக்கும் புதிய பஞ்சாயத்து

அதிமுகவில் எந்த ஒரு பொறுப்பிலுமே இல்லாத தனிநபர் சசிகலாவை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் நேரடியாக போய் சந்திப்பது எப்படி மரபாகும்? என்ற புதிய சர்ச்சை வெடித்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 10:08 [IST]

English summary

The New Controversy erupted over Tamilnadu CM O Panneerselvam meeting with Sasikala at Poes Garden. Sasikala who is trying to take over the ADMK Party and CM Post without any party post.