நீட் தேர்வில் மாபெரும் மோசடி... குஜராத்தில் மட்டும் ஈஸி கேள்விகள்.. மருத்துவர்கள் சங்கம் புகார்

நீட் தேர்வில் குஜராத் மாநிலத்தில் எளிமையான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாக மருத்துவர்கள் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. மோசடி நடந்துள்ளதாகவும் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

Samathuva Doctors association has urged the centre to abolish the NEET examination immediately.