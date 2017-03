கட்சி விவகாரத்தில் தலையிட கோர்ட், தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உரிமை இல்லை.. அதிமுக அதிரடி!

தண்டனை பெற்றவர் கட்சித்தலைவராக நீடிக்கலாம் என்றும் கட்சி உள் விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தலையிட முடியாது நவநீதகிருஷ்ணன் எம்.பி கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 11:35 [IST]

English summary

ADMK MP Navaneethakrishnan has said that either EC or Courts cannot interfere in the party's inner issues.