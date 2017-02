மஹா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு நாளை மறுநாள் குமரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை

மஹா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு வருகிற 24ம் தேதியன்று, குமரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Holiday in kanyakumari district on 24 february due to Maha Shivaratri. on that day many special poojas for Lord shiva temples around Kanyakumari district