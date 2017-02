அதிமுக நிலையான ஆட்சி அமைக்காது எனில் திமுகவை ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்: கி.வீரமணி

அதிமுக நிலையான ஆட்சி அமைக்காது என ஆளுநர் கருதினால் திமுகவை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி யோசனை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Dravidar Kazhagam leader K Veeramani suggested that If ADMK fail to prove the majority, TamilNadu Governor should invite the DMK to form the next govt.