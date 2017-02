மகா சிவராத்திரி : நான்கு கால பூஜைகளில் என்னென்ன அபிஷேகம் நடக்கும் தெரியுமா?

மகா சிவராத்திரி தினத்தில் இரவு முழுவதும் உறங்காமல் விழித்திருந்து சிவாலயத்தில் நடைபெறும் நான்கு கால பூஜை வழிபாடுகளின் போது லிங்க தரிசனம் செய்ய வேண்டும்.

English summary

Favorable night of Lord Shiva, one of the most holy nights in Vedic traditions. Perform 4 Kala rituals on Shivaratri.