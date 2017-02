சசிகலா வசம் இருப்பது மொத்தமே 95 எம்.எல்.ஏக்கள்தான்.. அதிலும் 30 பேர் அதிருப்தியில்?

சசிகலா வசம் மொத்தமே 95 எம்.எல்.ஏக்கள்தான் இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Sources say that Sasikala group has only 95 MLAs in their kitty and 30 among them are up in the arms against Sasikala, it is said.