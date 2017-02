போதும்மா.. ஓட்டம் பிடிக்கும் அதிகாரிகளால் ஆட்டம் காணும் தமிழக அரசு நிர்வாகம்!

உயர் பதவியில் இருந்தவர்கள் அதிலும் முதல்வர் அலுவலகத்துடன் தொடர்பில் இருந்த மூத்த அதிகாரிகள் திடீரென ஓட்டம் பிடிப்பதற்கு காரணம், அவர்களுக்கு சசிகலா முதல்வராக போவது தெரிந்துவிட்டதுதான்.

English summary

Tamilnadu government administration under collapse as many officers resign their jobs.