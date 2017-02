சபாநாயகர் மைக் உடைப்பு... சட்டசபை ஒத்திவைப்பு

சிறப்பு சட்டசபைக்கூட்டம் பெரும் அமளியுடன் தொடங்கியது, ரகசிய வாக்கெடுப்பு நடத்தக்கோரி ஓபிஎஸ் அணி, திமுக எம்எல்ஏக்கள் சபாநாயகர் இருக்கையை முற்றுகையிட்டுஅமளியில் ஈடுபட்டனர். சட்டசபை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 11:29 [IST]

English summary

Chaos being witnessed in the State Assembly.Mr. Stalin requests Speaker to allow Semmalai to speak first.