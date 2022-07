English Summary

Ruling of Rajapakshas is set to end - Do you know who is next president of Srilanka?: அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவை ஏற்பதாக ரணில் விக்கிரமசிங்கேவிடம் அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷே தெரிவித்ததன் மூலம் அவர் பதவி விலகுவது உறுதியாகி இருக்கிறது.