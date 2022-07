ஆடி அமாவாசை நாளில் நீங்கள் செய்யும் இந்த ஒரு காரியம்..முன்னோர்களை மகிழ்ச்சியடைய வைக்கும்!!

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனீஸ்வர பகவானின் வாகனமான காகம் எமலோகத்தின் வாசலில் இருக்குமென்றும், எமனின் தூதுவனான காகத்துக்கு சாதம் வைத்தால் மறைந்த நமது முன்னோர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்து நமக்கு ஆசி வழங்குவார்கள் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.

அமாவாசை தினத்தில் நம் முன்னோர்களை வழிபட வேண்டும். முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுப்பதன் மூலம் செய்வினை கோளாறுகள் நம் வீட்டுப்பக்கமே எட்டிப்பார்க்காது தீராத கடன் தொல்லைகள் தீரும்.

முன்னோர்கள் இறந்த தேதி, ஆடி அமாவாசை, தை அமாவாசை, மகாளய அமாவாசை வழிபாட்டில் காகத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. அமாவாசை தினத்தன்று காக்கைகளை வழிபடுவதால் சனிபகவானைத் திருப்தி படுத்தியதாகவும் கருதுகிறார்கள்.

English summary

Aadi amavasai food for crow: ( அமாவாசை நாளில் காகத்திற்கு உணவு) Shastras say that the crow, the vehicle of Lord Shaniswara, is at the door of our world, and if we offer food to the crow, the messenger of Eman, our departed ancestors will be happy and bless us.