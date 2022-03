தங்கம் வாங்க நல்ல நேரம்..எந்த நாளில் தங்கம் வாங்கினால் வீட்டிலேயே தங்கும் தெரியுமா

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தங்கத்தின் விலை ஒருசவரன் 40 ஆயிரத்தை எட்டியுள்ளது. ஏழைகளுக்கு தங்கம் எட்டாக்கனியாகி வரும் நிலையில் தங்கத்தை முதலீட்டிற்காக வாங்கி சேமிப்பவர்கள் சேமித்துக்கொண்டுதான் இருக்கின்றனர். குரு அருள் இருந்தால் தங்கம் வாங்கும் யோகம் அமையும். தங்கம் அணிவது அழகிற்காக மட்டுமல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் ஏற்றது.

தங்கம் விலை உயருவதற்கு உக்ரைன் ரஷ்யா போர் காரணம் என்றாலும் நகை உயர்விற்கு ஜோதிடத்திற்கும் நிச்சயம் தொடர்பு உள்ளது. கும்ப ராசியில் குருவின் நேரடி சஞ்சாரம் தங்கம் விலையை உயர வைத்துள்ளது. ஏழைகள் தங்கம் என்ற வார்த்தை எழுதி மட்டுமே பார்க்கும் காலம் வந்து விடுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ள நிலையில் தங்கம் வாங்கும் யோகம் இருந்தால் நிச்சயமாக தங்கம் வாங்கலாம் என்று ஜோதிடர்கள் சொல்லியுள்ளனர். தங்கம் அழகுக்காக மட்டுமல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் ஏற்றது என்று கூறும் ஜோதிடர்கள் சிறுக சிறுக தங்கத்தை சேமித்து உடம்பில் படுமாறு தங்கத்தை அணியுங்கள் என்கின்றனர்.

தங்கத்தை இடுப்புக்கு கீழே அணிவதில்லை. காது, மூக்கு, கழுத்து என நகைகளை அணிவதன் மூலம் அது உடம்பில் உள்ள முக்கிய புள்ளிகளை தொடுவதன் மூலம் உடம்பில் தேஜஸ் அதிகரிக்கிறது. இதன் மூலம் தங்கம் அழகை தருவதோடு ஆரோக்கியத்தையும் அதிகரிக்கிறது என்பதை நமது முன்னோர்கள் உணர்ந்து ஆபரணங்களை அணியத் தொடங்கியுள்ளனர்.

பட்ஜெட் 2022: தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம் மீதான இறக்குமதி வரி குறையுமா? எதிர்பார்ப்பு

English summary

Gold purchase Auspicious Time and Date: (தங்கம் வாங்க நல்ல நாள் நேரம்) Gold is widely considered an auspicious metal with great qualities as jewellery and an investment alike. But did you know that according to Vedic astrology, On many Indian festivals, people buy gold as it brings good luck and prosperity with it.