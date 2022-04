சனி பெயர்ச்சி பலன் 2022: சச யோகத்தால் இந்த ராசிக்காரர்களின் தலையெழுத்து மாறும்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சச யோகம் என்பது பஞ்சமகா புருஷ யோகத்தில் முக்கியமானது. சனிபகவான் சஞ்சாரத்தினால் இந்த சச யோகம் அமைகிறது. இந்த சனிப்பெயர்ச்சி காலத்தில் சனி பகவான் மகரம் ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார். இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு சச யோகத்தை தரப்போகிறது. அவர்களின் தலைவிதியே மறப்போகிறது. அற்புதமான பலன்களைத் தரப்போகும் சச யோகம் யாருக்கு கிடைக்கும் என்ன மாற்றம் நடைபெறும் என்று பார்க்கலாம்.

சசயோகம் அமைந்தால் அரசனுக்கு சமமான வாழ்வு சமுதாய அந்தஸ்து உண்டாகும் என பண்டை ஜோதிட நூல்கள் கூறுகின்றன. ஒருவருடைய ஜனன கால ஜாதகத்தில் சனி பகவான் துலாம், மகரம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய வீடுகளில் அமர்ந்துள்ள நிலையில், அந்த வீடுகள் லக்னம் அல்லது ராசி ஆகியவற்றுக்கு 1,4,7,10 என்ற கேந்திர ஸ்தானங்களாக அமைந்திருந்தால் இந்த யோகம் ஏற்படுகிறது.

நிகழப்போகும் சனிப்பெயர்ச்சியால் ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிகம், கும்பம் ராசி லக்னகாரர்களுக்கு சசயோகத்தை தரப்போகிறது. ஆயுள் காரகனான சனியால் சச யோகம் உண்டாகுவதால் ஜாதகர் நீண்ட ஆயுள் நிலையான செல்வம், செல்வாக்கு அடைவார். அது மட்டுமின்றி சமுதாயத்தில் கௌரவம் மிக்க பதவிகளை அடையும் உண்டாகும். இந்த யோகம் முழுமையாக செயல்பட வேண்டும் என்றால் சனி கேந்திரத்தில் தனித்து சுபர் அல்லது அசுபர் பார்வை சேர்க்கை பெறாமல் இருக்க வேண்டும்.

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022 : குரு பலத்தால் காதல், கல்யாணம் யோகம் யாருக்கு தேடி வரும் தெரியுமா?

English summary

Sani peyarchi 2022: ( சனி பெயர்ச்சி 2022 சச யோகம் தரும் சனி பகவான்) Sasha yoga - When Saturn occupies Kendra in its exaltation sign Libra. This is one of the yogas of astrology Pancha Maha purusha Yogam.