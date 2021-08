ஆடிப்பெருக்கு நாளில் காவிரி தங்கைக்கு சீர் வரிசை கொடுத்த ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள்

News

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: நம்முடைய வீட்டில் திருவிழா என்றால் சகோதரிகளுக்கு சீர் வரிசை எடுத்துக்கொடுப்பது வழக்கம். காவிரியை தங்கையாக பாவிக்கும் ஸ்ரீரங்கம் பெருமாள் ஆடிப்பெருக்கு நாளில் பட்டுப்புடவை, தாலி, மஞ்சள் குங்குமம்,மலர்மாலை உள்ளிட்ட மங்கலப் பொருட்களை சீர் வரிசையாக வழங்கினார். ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் சீர் வரிசை அளிக்கும் நிகழ்ச்சி ஆடிப்பெருக்கு தினமான நேற்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.

கர்நாடகத்தின் குடகு மலையில் தலைக்காவிரியில் உற்பத்தியாகி தமிழக மக்களின் ஜீவாதாரமாக விளங்கி வரும் காவிரி ஆறு பூம்புகார் அருகே கடலில் சங்கமமாகிறது. தமிழக மக்களால் தாயாக வணங்கப்பட்டு வருகிறாள் காவிரி.

ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் 18ஆம் நாள் காவிரி கரையோர மாவட்டங்களில் நடைபெறும் ஆடிப்பெருக்கு விழாவில் காவிரி அன்னைக்கு பூஜைகள் நடத்தி வழிபாடு செய்யப்படுகிறது. கொரோனா பரவல் அச்சத்திற்கு இடையேயும் நேற்றைய தினம் ஆடிப்பெருக்கு விழா வழக்கமான உற்சாகத்துடன் நடைபெற்றது.

English summary

Aadi perukku Srirangam Nam Perumal, who uses Cauvery as his younger sister, on the day of the flood, presented a series of faded items including silk, thali, yellow saffron and garlands. Srirangam Amma Mandapam hosted a function to mark the occasion.