ரெடியா? தேர்வு இல்லை.. மாத சம்பளம் ரூ.32,000.. ஏஐஏஎஸ்எல் நிறுவனத்தில் வேலை.. சென்னையில் தான் பணியே!

ஏர் இந்தியா ஏர்போர்ட் சர்வீஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் சென்னையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. டிகிரி முடித்தவர்கள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

சென்னை: ஏஐ ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் சென்னையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. தேர்வு இன்றி நேர்க்காணல் முறையில் செக்யூரிட்டி பிரிவில் ஆபிசர் மற்றும் ஜூனியர் ஆபிசர் பணிகள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இந்த பணிக்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்வதன் மூலம் மாதம் ரூ.26 ஆயிரம் முதல் ரூ.32 ஆயிரம் சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பை பெற முடியும்.

ஏஐ ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் லிமிடெட் (Air India Air Transport Services limited or AIATSL) என்பது விமான நிலையங்களில் ஒருங்கிணைந்த சேவையை வழங்கும் நோக்கத்தில் துவங்கப்பட்ட நிறுவனமாகும். பயணிகள் மற்றும் சரக்கு சேவைகளை முறைப்படுத்தும் வகையில் இது உருவாக்கப்பட்டது.

இது தற்போது 82 விமான நிலையங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது. மத்திய விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இந்த நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது. தற்போது ஏர் இந்தியா ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் லிமிடெட்டில் சென்னையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

AI Air Transport Service Limited has decided to fill the vacancies in Chennai. The notification for this has now been released. The posts of Officer and Junior Officer are going to be filled in the security department through interview without examination. By applying for this job, degree graduates can get employment with a salary of Rs.26 thousand to Rs.32 thousand per month.