மாத ஊதியம் ரூ.1.03 லட்சம்.. இந்திய உணவு கழகத்தில் 5054 பணியிடம்.. விண்ணப்பிக்க நல்ல வாய்ப்பு!

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்திய உணவு கழகத்தில் வெவ்வேறு பிரிவுகளில் மொத்தம் 5054 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. அதன்படி என்ஜினீயரிங், டிப்ளமோ, டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

இந்திய உணவு கழகம் என்பது மத்திய அரசின் உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரத்துறை அமைச்சகத்தின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது. முதலில் சென்னையில் தலைமையகம் இருந்த நிலையில் தற்போது டெல்லியில் உள்ளது.

ஏழை விவசாயிகளின் நலன்களைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் ஆதார விலை நிர்ணயிப்பது, பொது வினியோக திட்டத்துக்கு நாடு முழுவதும் உணவு தானியங்கள் அனுப்துல், தேசிய உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், உணவு தானியங்கள் கையிருப்பு வைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை இந்திய உணவு கழகம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

A total of 5054 posts are to be filled in different categories in Food Corporation of India. Accordingly, those who have completed diploma and degree can apply.