2021-ல் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்.. கொரோனா பேட்ச்' ஐ வேலைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவில்லையா ஹெச்டிஎப்சி ?

oi-Velmurugan P

சென்னை : கடந்த ஒரு வாரமாக, ஹெச்.டி.எஃப்.சி வங்கியின் வேலைவாய்ப்பு விளம்பரம் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

செய்தித்தாளில் அளிக்கப்பட்டிருந்த அந்த விளம்பரத்தில் 2021-ல், அதாவது கொரோனா பேட்ச்' என்று அழைக்கப்படும் பேட்ச்சில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதி இல்லை என்பது போல் இருந்தது. இதன் உண்மை தன்மை என்ன? ஹெச்டிஎப்சி வங்கி அளித்த விளக்கத்தை பார்ப்போம்.

ஹெச்.டி.எஃப்.சி வங்கி ஆங்கில விளம்பரம் ஒன்றை செய்திதாளில் வெளியானது. அதில் 28 வயதுக்குக் குறைவான ஆண்கள், பெண்கள் தேவை. 2021-ல் தேர்ச்சி பெற்ற பட்டதாரிகள் வேலைக்குத் தகுதியில்லை. வேலைக்கான இடங்கள்: மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர்' என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. மேலும் அந்த விளம்பரத்தில், நேர்காணல் ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு மதுரையில் நடைபெறும்' என்று கூறப்பட்டிருந்தது.

நிதிச் சிக்கல் ஏற்பட்டால் அவுங்கதான் பொறுப்பு.. வைரலான பாஸ்புக் போட்டோ.. ஹெச்டிஎப்சி வங்கி விளக்கம்

English summary

Over the past week, HDFC Bank's job advertisement has gone viral on social media. But it is not true that HDFC Bank did not hire 2021 batch students.