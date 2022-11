DRDO-ல் கொட்டிக் கிடக்கும் வேலை.. 10 முதல் பட்டப்படிப்பு வரை படித்தவர்களா? தட்டித் தூக்குங்கள்!

Jobs

டெல்லி: மத்திய அரசின் பாதுகாப்புத் துறையின் கீழ் இயங்கும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி நிறுவனத்தில் (DRDO) பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன.

மத்திய அரசின் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் டிஆர்டிஓ அமைப்பு குறித்து அனைவருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். நமது இந்திய ராணுவத்திற்கும், விண்வெளித் துறைக்கும் தேவையான விமானங்கள், ஆயுதங்கள் மற்றும் தளவாடங்களை தயாரிப்பது டிஆர்டிஓ நிறுவனம்தான். சுருக்கமாக, இந்திய ராணுவத்தின் முதுகெலும்பு என டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தை கூறலாம்.

இந்நிலையில், டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தில் பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தப் பணியிடங்களுக்கு தேவையான கல்வித் தகுதி, வயது வரம்பு என்ன என்பது குறித்து நாம் இங்கு காணலாம்.

DRDO announced many job offers which are vacant in the organisation. 10th standard to graduates can apply for those jobs.