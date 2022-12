ரூ.1.60 லட்சம் வரை சம்பளம்.. கொட்டிக்கிடக்கும் வேலைவாய்ப்பு.. எந்த நிறுவனம் தெரியுமா? நல்ல வாய்ப்பு

Jobs

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் உள்ள மங்களூர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல் நிறுவனத்தில் டிகிரி முடித்தவர்கள் முதல் என்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் வரை அனைவருக்கும் குறைந்தபட்சமாக மாதம் ரூ.50 ஆயிரமும், அதிகபட்சமாக ரூ.1.60 லட்சம் சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு காத்து கொண்டு இருக்கிறது.

மத்திய அரசின் பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு கழகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அதில் ஒன்று தான் மங்களூர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்.

1988ல் நிறுவப்பட்ட இந்த நிறுவனம் கர்நாடகா மாநிலம் தட்சிண கன்னடா மாவட்டம் மங்களூர் நகருக்கு வடக்கே கடிபல்லா பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இங்கு காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

அதன் விபரம் வருமாறு:

மங்களூர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல் நிறுவனத்தில் (Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited or MRPL)உதவி என்ஜினியர் (Assistant Engineer) மற்றும் உதவி எக்ஸிக்கியூட்டிவ் (Assistant Executive) என 2 பிரிவுகளில் காலியிடங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 96 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. பதவி வாரியாக பார்த்தால் Assistant Executive பிரிவில் (Finance/ Internal Audit) பிரிவுக்கு 4 பேர், Secretarial, Library and Information Science பிரிவில் தலா ஒருவர், Assistant Executive UGC (Marketing) பிரிவில் 12 பேர் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். Assistant Engineer and Assistant Executive பிரிவில் Chemistryக்கு ஒருவர், Chemical பிரிவில் 28 பேர், Mechanical பிரிவில் 24 பேர், Civil பிரிவில் 2 பேர், Electrical பிரிவில் 7 பேர், Instrumentation பிரிவில் 11 பேர், Computer Science பிரிவில் 5 பேர் என மொத்தம் 96 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.

Mangalore Refining and Petrochemical Institute in Karnataka has job openings for everyone from degree graduates to engineering graduates with minimum salary of Rs.50 thousand and maximum salary of Rs.1.60 lakh.