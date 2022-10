மத்திய அரசு பணி.. ஊதியம் ரூ.40,000 முதல் ரூ.1.40 லட்சம்.. பொறியியல் படித்தவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய அரசின் மின்சக்தி அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள என்டிபிசி நிறுவனத்தில் என்ஜினீயரிங் முடித்தவர்களுக்கு ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.40 ஆயிரம் முதல் ரூ.1.40 லட்சம் வரை கிடைக்கும்.

மத்திய அரசின் மின்சக்தி அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் என்டிபிசி(NTPC) எனும் நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனம் (National Thermal Power Corporation) இயங்கி வருகிறது.

பொதுத்துறை நிறுவனமாக உள்ளன இந்த என்டிபிசியில் மின்சார உற்பத்தி, மாநிலங்களுக்கான மின்பகிர்மானம் தொடர்பான பணிகளை செய்து வருகிறது. அதாவது மின் திட்ட மேலாண்மை, கட்டுமான மேலாண்மை, மின்உற்பத்தி நிலையங்களின் செயல்பாடு உள்ளிட்டவற்றை இந்த நிறுவனம் செய்து வருகிறது.

English summary

NTPC, which is under the control of the Ministry of Power of the Central Government, is going to fill up a large number of posts for engineering graduates. Candidates for this job will get a monthly salary of Rs.40 thousand to Rs.1.40 lakh.