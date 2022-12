8ம் வகுப்பு, டிகிரி-டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு வேலை.. திருச்சியிலேயே பணி.. அழைக்கும் சுகாதாரத்துறை

Jobs

திருச்சி: திருச்சி மாவட்ட பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை சார்பில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு 8 ம் வகுப்பு முதல் டிப்ளமோ, டிகிரி, பிடிஎஸ் படித்தவர்கள் வரை விண்ணப்பம் செய்து மாதம் ரூ.8,500 முதல் ரூ.34,000 வரை சம்பளம் பெற முடியும்.

தமிழக அரசு சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் பொது சுகாதாரத்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன.

அதன்படி தற்போது திருச்சி பொது சுகாதாரத்துறையில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

Trichy District Public Health Department and Preventive Medicine Department has released a notification to fill up many vacant posts. Candidates from 8th standard to BDS can apply for this job and get a monthly salary of Rs.8,500 to Rs.34,000.