மாதம் ரூ.63,200 சம்பளம்.. 8 ம் வகுப்பு முடித்தாலே போதும் தபால் துறையில் வேலை.. சென்னையிலேயே பணி!

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்திய தபால் துறை சார்பில் மாத சம்பளமாக அதிகபட்சம் ரூ.63,200 கிடைக்கும் வகையில் சென்னையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. 8 ம் வகுப்பு முடித்திருந்தாலே போதும் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்ய முடியும்.

மத்திய தகவல் தொலைதொடர்பு துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் தபால்(அஞ்சல்) துறை இயங்கி வருகிறது. இந்திய தபால்துறையில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் தற்போது தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள பணியிடத்தை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் பற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

The Indian Postal Department is going to fill up the vacant posts in Chennai with a maximum monthly salary of Rs.63,200. You can apply for this job only if you have completed 8th standard.