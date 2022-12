ரூ.25,000 முதல் ரூ.50,000 மாத சம்பளம்.. சென்னையிலேயே அரசு வேலை.. விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப் அண்ட் இன்னோவேஷன் மிஷனில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. டிகிரி, பட்டமேற்படிப்பை முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்து ரூ.25 ஆயிரம் முதல் ரூ.50 ஆயிரம் வரையிலான சம்பளத்தில் சென்னையிலேயே அரசு வேலையை பெற முடியும்.

தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டில் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப் அண்ட் இன்னோவேஷன் மிஷன் (Tamil Nadu Startup And Innovation Mission OR TANSIM) உள்ளது. இது தமிழ்நாடு அரசின் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருகிறது.

இங்கு காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

Tamil Nadu Startup and Innovation Mission has released a notification to fill the vacant posts. Those who have completed their degree and graduation can apply and get a government job in Chennai with a salary of Rs.25 thousand to Rs.50 thousand.