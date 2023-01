ரூ.71,900 மாதஊதியம்.. 761 ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் பணி தயார்.. விண்ணப்பிக்க ரெடியா? டிஎன்பிஎஸ்சி அழைப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறையில் காலியாக உள்ள 761 ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் பணிகள் உள்ளன. இந்த பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு இன்று வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி மாதம் குறைந்தபட்சம் ரூ.19,500 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.71,900 சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது என டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு பணியிடங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எனும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. தற்போது டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் காலியாக உள்ள பல்வேறு அரசு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.

இதுதொடர்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் தேர்வுகள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் இன்று புதிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

Tamil Nadu Rural Development and Panchayat Raj Department has 761 Road Inspector Jobs Vacancy. The notification for filling these posts has been released today. Accordingly, TNPSC has announced that the monthly minimum salary will be Rs.19,500 to maximum Rs.71,900.