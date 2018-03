எச் ராஜா சார் வெயிட்! ஆண்டவர் உங்களுக்கு குறும்படம் போடுவார்... நெட்டிசன்கள் கலகல

@HRajaBJP @DrTamilisaiBJP - you both should understand that your personal data (DOB and mobile number) is so unsafe in this digital India. Go and find a way to protect it. Don't blame others.



உங்கள் தனிநபர் விவரங்கள் அவ்வளவு லட்சணமாய் காக்கப்படுகிறது இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாவில்.