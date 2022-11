முதலமைச்சரே இப்படி சொல்லிட்டாரு! இதைவிட வேறு என்ன வேணும்! திக்குமுக்காடி போன அமைச்சர் சிவசங்கர்!

Ariyalur

அரியலூர்: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தன்னை பற்றி இவ்வளவு தூரம் புகழ்வார் என்பதை சிறிதும் எதிர்பார்க்காத போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர், சந்தோஷத்தில் திக்குமுக்காடி நிற்கிறார்.

அதிலும் குறிப்பாக தன்னை ஒரு களப்போராளி என முதல்வர் வாய் நிறை புகழ்ந்தது, அமைச்சர் சிவசங்கருக்கு அளவுகடந்த மகிழ்ச்சியை அளித்திருக்கிறது.

அரியலூர், பெரம்பலூர் மாவட்ட அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில், ஆ.ராசா முன்னிலையில் அவரைக் காட்டிலும் அதிகமாக அமைச்சர் சிவசங்கரை முதல்வர் புகழ்ந்து பேசியது கவனிக்கத்தக்கது.

இது தொடர்பாக முதல்வரின் பேச்சு விவரம் வருமாறு;

English summary

Transport Minister Sivashankar, who did not expect that Chief Minister Stalin would praise him to such an extent, is overjoyed.