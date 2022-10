வெந்துப்போன கால்கள்.. ராகுல் பிரதமராக வேண்டும்..செருப்பு அணியாமல் யாத்திரை செல்லும் இளைஞர்-உருக்கம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கன்னியாகுமரியில் இருந்து ஜம்மு காஷ்மீர் வரை ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் அவருடன் ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். இதில் ராகுல் காந்தி பிரதமராகும் வரை செருப்பு அணியமாட்டேன் எனக்கூறி இளைஞர் ஒருவர் காஷ்மீர் நோக்கி புறப்பட்டுள்ளார். கால்கள் வெந்துப்போன நிலையிலும் கூட அவர் உற்சாகமாக ராகுல் காந்தியுடன் நடந்து செல்கிறார்.

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் காங்கிரஸ் கட்சி செயல்பட்டு வருகிறது. புதிய தலைவராக மல்லிகார்ஜூன கார்கே தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையே கட்சி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தை ராகுல்காந்தி துவங்கி உள்ளார்.

English summary

A large number of people have participated in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Jammu and Kashmir. In this, a young man has left for Kashmir saying that he will not wear sandals until Rahul Gandhi becomes the Prime Minister. He enthusiastically walks with Rahul Gandhi even as his feet burn.