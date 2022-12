மேரேஜூக்கு "நோ" சொன்ன காதலி.. நடுரோட்டில்.. பட்ட பகலில் காதலன் செய்த சம்பவம்.. கர்நாடகாவில் ஷாக்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் திருமணத்திற்கு சம்மதிக்காத காதலியை நடுரோட்டில் வைத்து பட்டப்பகலில் படுகொலை செய்த காதலனை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்தையடுத்து காதலன் தற்கொலைக்கு முயன்றதால் அவரை காவல்துறையினர் மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர்.

கர்நாடகாவின் தாவாங்கரேவை சேர்ந்தவர் சந்த் பீர். இவர் அதே பகுதியை சேர்ந்த 28 வயதான சந்த் சுல்தானா எனும் இளம்பெண்ணுடன் நட்பாக பழகி வந்துள்ளார்.

இதனையடுத்து, இருவரும் நீண்ட நாட்கள் ஒன்றாக பழகி ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொண்டுள்ளனர். அப்போதுதான் சந்த் பீர், சுல்தானாவை காதலிப்பதாக கூறியுள்ளார்.

English summary

A lover has been arrested for murdering his girlfriend in the middle of the road in Karnataka because she did not consent to the marriage. In this incident, the boyfriend was admitted to the hospital as he had consumed poison.