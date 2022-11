சாம்பாரில் மயக்கமருந்து.. 13 வயது சிறுமி பலாத்காரம்.. ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டிய முஸ்லிம் இளைஞர்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் ஆசை வார்த்தைகள் கூறியும், பாட்டிக்கு சாம்பாரில் மயக்க மாத்திரை கலந்து கொடுக்க கூறியும் 13 வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த முஸ்லிம் இளைஞரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இவர் சிறுமியை ஆபாசமாக வீடியோ எடுத்து மிரட்டிய நிலையில் மதம்மாற கூறியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் கர்நாடகாவை அதிர வைத்துள்ளது.

மண்டியா மாவட்டம் நாகமங்களா டவுனை சேர்ந்தவர் யூனுஸ் பாஷா (வயது 25). இவருக்கு கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. இவருக்கு ஆண் குழந்தை உள்ளது.

இதேபோல் நாகமங்களா டவுனை சேர்ந்தவர் 13 வயது சிறுமி. மாற்றுத்திறனாளியான இவர் 8ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

In Karnataka, the police have arrested a Muslim youth who raped a 13-year-old differently-abled girl by saying words of desire and asking her grandmother to mix anesthetic pills in sambar. The incident that rocked Karnataka has led to accusations of love jihad.