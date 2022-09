பெங்களூரில் அரசு நிர்வாகம் தடுமாற்றம்.. வெள்ளம் வடிந்தாலும் குடிநீர் வினியோகம் இல்லை! மக்கள் தவிப்பு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் கனமழை பெய்து வெள்ளம் ஏற்பட்டு இருந்தாலும் கூட தற்போது சில இடங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் ரூ.600 கொடுத்து டிராக்டர் டேங்கரில் குடிநீர் வாங்கி பயன்படுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

கர்நாடகத்தில் இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை அதிகளவில் பெய்தது. தென்கர்நாடகாவில் உள்ள பல மாவட்டங்களை வெள்ளம் சூழ்ந்தது.

குறிப்பாக கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரிலும் வழக்கத்தை விட அதிகளவில் மழை பெய்தது. இதனால் பெங்களூர் நகரின் சில இடங்களில் மழைநீர் அதிகமாக தேங்கி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

