‛ஸ்கெட்ச்’.. காங்கிரஸ் கட்சியில் இணையும் நடிகர் சுதீப்? திரைமறைவில் தீவிர பேச்சுவார்த்தை..பரபர தகவல்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்துக்கு வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பாஜகவை வீழ்த்தி மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றும் முனைப்பில் காங்கிரஸ் கட்சி தீவிரமாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் கர்நாடகாவில் முன்னணி நடிகராக உள்ள சுதீப்பை கட்சியில் இணைக்க திரைமறைவில் முன்னாள் எம்பியும், நடிகையுமான ரம்யா மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறதாம். இது கர்நாடகா அரசியலில் இது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது. அதுபற்றிய முழுவிபரம் வருமாறு:

இந்தியாவில் அரசியலையும், திரையுலகத்தையும் பிரித்து பார்க்கவே முடியாத சூழல் உள்ளது. பிற மாநிலங்களில் நடிகர், நடிகைகள் எம்எல்ஏக்களாகவும், எம்பிக்களாவும் உள்ளனர். கூடுதலாக அதிர்ஷ்டம் அவர்களுக்கு கைக்கொடுக்கும்பட்சத்தில் நடிகர், நடிகைகள் மாநில அமைச்சர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள் பதவியையும் எட்டிபிடிக்கின்றனர்.

குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஒருபடிக்கு மேலாக திரையுலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் முதல் அமைச்சர்களாகவும் ஆகி உள்ளனர். திமுகவின் அண்ணா, கருணாநிதி, அதிமுகவின் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் அரசியலிலும், திரையுலகிலும் வெற்றி பெற்றவர்கள். இவர்கள் 4 பேரும் மக்கள் செல்வாக்கில் முதல் அமைச்சர்களாக அரியனையில் அமர்ந்துள்ளனர்.

கர்நாடகா: கோலார் தொகுதியில் சித்தராமையா போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு- வரிந்து கட்டும் ஜேடிஎஸ், பாஜக!

English summary

Assembly elections in Karnataka will be held in April or May. At a time when the Congress party is actively working to defeat the BJP and regain power, secret talks are being held to include Sudeep, who is a leading actor in Karnataka, in the party. This has sparked a huge debate in Karnataka politics as the Congress party is conducting this discussion through former MP and actress Ramya.