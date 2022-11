ஐஐடி/ஐஐஎம்மில் படித்தால் வீடு வாடகைக்கு! பெங்களூரில் ஓனர்கள் அட்ராசிட்டி! நீயா நானா லிஸ்டில் இல்லீயே

Bangalore

oi-Vishnupriya R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் வாடகைக்கு வீடு கேட்க வருவோரிடம் உரிமையாளர்கள் கேட்கும் முதல் கேள்வி நீங்கள் ஐஐடி அல்லது ஐஐஎம்மில் படித்தவர்களா என்பதுதான். ஆம் என்றால் வீடு உண்டு, இல்லை என்றால் வீடு வாடைக்கு கிடைக்கப்படாது. இந்த சம்பவம் சமூகவலைதளங்களில் காட்டுத் தீயாய் பரவி இளைஞர்களை அதிர்ச்சியில் உள்ளாக்கியுள்ளது.

தங்க வீடு கிடைக்குமா என கேட்டால் தங்க வீடு இல்லீங்க, செங்கல் வீடுதான் இருக்கு என அந்த காலங்களில் காமெடிக்கு சொல்வதுண்டு. சினிமா நடிகர், நடிகைகள், நாடக நடிகர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு வீடு வாடகைக்கு கொடுக்க மாட்டார்கள்.

வீடு வாடகைக்கு என கேட்டாலே 1008 கண்டிஷன்கள் உண்டு.. வீட்டில் சுவற்றில் ஆணி அடிக்க கூடாது, குடியிருப்போர் சட்டை எங்கே மாட்டுவது என்பது குறித்தெல்லாம் கேள்வி கேட்கவே கூடாது. உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர்? என்ன சம்பாதிக்கிறீங்க? கணவன்- மனைவி, குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே வீடு, வயதான அம்மா, அப்பா இருந்தால் அதெல்லாம் இல்லீங்க, 4 பேருக்கு மட்டும்தான் வீடு என்பார்கள்.

English summary

Are you looking for rental house in Bangalore? Are u an IITian? Then the house for yours!