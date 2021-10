கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த வீடு வீடாக வரப்போகும் பெங்களூர் மாநகராட்சி ஊழியர்கள்.. 100% இலக்கு!

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: பெங்களூர் நகரத்தில் 84 சதவீதம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் விடுபட்டவர்களுக்கும் செலுத்தி 100 சதவீதம் என்ற மைல் கல்லை எட்ட மாநகராட்சி தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, வீடு வீடாக நேரில் சென்று விடுபட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த உள்ளது பெருநகர் பெங்களூர் மாநகராட்சி (BBMP).

இதுகுறித்து பிபிஎம்பி, சுகாதார பிரிவு சிறப்பு ஆணையாளர் ரன்தீப் கூறுகையில், நாங்கள் இலக்கு வைத்து செயல்பட்டதில் பெரும்பான்மையோருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி விட்டோம். இனிமேல் எங்கள் வியூகத்தை மாற்ற வேண்டியுள்ளது. ஒரே இடத்தில் தடுப்பூசிகளை வைத்துக் கொண்டு காத்திருப்பதில் இனி பலன் கிடையாது. எனவே, மக்களை தேடி தடுப்பூசிகளை கொண்டு செல்ல உள்ளோம் என்று தெரிவித்தார்.

தடுப்பூசி முகாம்களுக்கு மக்கள் தேடி வர ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. சோம்பேறித்தனம், முகாம்களில் கூட்டம் இருக்குமோ என்ற அச்சம், போன்றவை இதற்கு காரணங்கள். எனவே, பிளாக் மட்டத்தில் தடுப்பூசிகளை வீடுகளுக்கு நேரில் கொண்டு செல்ல முடிவு செய்துல்ளது பிபிஎம்பி.

திடீர் ட்விஸ்ட்.. பிரபல பைக் ரேசர் மரணத்தில் திருப்பம்.. 3 வருடம் கழித்து வந்த உண்மை.. என்ன நடந்தது

English summary

The Bangalore city corporation has taken serious steps to reach the milestone of 100 per cent vaccinated against corona. As part of this, the Metropolitan Bangalore Corporation (BBMP) is to provide corona vaccine to those who have gone door-to-door.