"11 மணி மேல எப்படி நீங்க.." நடுரோட்டில் இளம் ஜோடியை பிடித்து! அத்துமீறி தொல்லை தந்த பெங்களூர் போலீஸ்

பெங்களூர்: கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் இரவு 11 மணிக்கு வெளியே இருந்த ஜோடிக்குத் தொல்லை கொடுத்துள்ள அம்மாநில போலீசார் அபராதமும் விதித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொதுவாகவே இரவு நேரங்களில் குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்க போலீசார் ரோந்து பணிகளில் ஈடுபடுவது வழக்கம். ஆனால், பல நேரங்களில் இரவு ரோந்தின் போது பொதுமக்களுக்கும் போலீசார் தொல்லை கொடுப்பதாகப் புகார்கள் இருக்கின்றன.

இதற்கிடையே அதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் தான் நமது அண்டை மாநிலமான பெங்களூரில் நடந்துள்ளது. அங்கு வீதியில் நடந்து சென்றதற்காக இளம் ஜோடிக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Bangalore couple was fined for being out after 11 pm without any proper explanation: Deputy Commissioner ordered probe on fine for being out after 11 pm.