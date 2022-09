வெள்ள நிவாரணம்.. முதல்வர் ஸ்டாலினைப் பார்த்து கத்துக்கோங்க! புகழும் கன்னட மக்கள்! தெறிக்கும் ட்வீட்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநில சமூக வலைத்தளங்களில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினின் பழைய வீடியோ பதிவு ஒன்று வைரலாக பரவி வருகிறது. பெங்களூர் முழுக்க வெள்ளக்காடாகக் காட்சி அளிக்கும் போது தமிழ்நாட்டு முதல்வரை அந்த ஊர் மக்கள் ஏன் வைரலாக கொண்டி வருகிறார்கள் என்கிறீர்களா? அங்குதான் தரமான சம்பவம் நமக்குக் காத்திருக்கிறது.

கடந்த சில நாள்களாகப் பெங்களூருவில் பேய் மழை. எந்தப் பக்கம் திரும்பினாலும் வெள்ளம். தலைநகரமே தண்ணீரில் தத்தளிக்கும் போது வேறு ஊர்களை பற்றிச் சொல்ல வேண்டுமா? பல பகுதிகள் காட்டு வெள்ளத்தில் மூழ்கிவிட்டன. ஒயிட் ஃபீல்டு. அவுட்டர் ரிங் ரோடு, பழைய ஏர்போர்ட்சாலை, விமானநிலையம், மெஜஸ்டிக், சில்க்போர்டு, எலகங்கா என எந்தப் பக்கம் திரும்பினாலும் வெள்ளம்.

ஏறக்குறைய வெனீஸ் நகரை போல் மாறியுள்ளது பெங்களூர். விமானநிலையமே இப்படி என்றால், சாதாரண வீடுகள்? சொல்ல வேண்டுமா என்ன? பல கோடி மதிப்புள்ள வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்து இரண்டு நாள்களாகியும் வடியவில்லை. இன்னும் இரண்டு நாள்கள் வரை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பில் 2வது இடம்.. பெங்களூர் வெள்ளத்தால் தமிழகத்துக்கு எச்சரிக்கை மணி.. முழுவிபரம்

English summary

Bangalore flood: An old video recording of Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin is going on round in Karnataka's social media. , 'Didn't our state get a Chief Minister like this?' Someone has said on Twitter.