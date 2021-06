ஊரடங்கு தளர்வால் குவிந்த மக்கள்.. தமிழகத்திலிருந்தும் ரிட்டர்ன்.. பெங்களூரில் பெரும் டிராபிக் ஜாம்!

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்வுகளால் பெங்களூர் நகரில் மீண்டும் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது.

போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு புகழ்பெற்ற நகரம் பெங்களூர். ஆனால், கொரோனா மோசமாக பரவியதால், ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதையடுத்து, நகரம் வெறிச்சோடி கிடந்தது.

இருப்பினும் கொரோனா பரவல் குறையத் தொடங்கியதால் ஊரடங்கு தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Karnataka: Heavy vehicular movement seen in Bangalore in wake of relaxations in COVID19 restrictions in the state. Hebbal Flyover, Mekhri Circle, Queens Road, JP Nagar and other areas of the city witnessed heavy traffic today.