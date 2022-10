பாட்டியை கொன்று 4 மாதங்களாக வீட்டில் வைத்திருந்த வாலிபர்.. அம்மாவும் உடந்தை.. உறைந்துபோன பெங்களூர்!

Bangalore

பெங்களூர்: தனது பாட்டியை கொலை செய்து அவரது உடலை வீட்டு அலமாரியில் வைத்த கொடூரப் பேரனை பெங்களூர் போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

இந்தக் கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த அந்த இளைஞரின் தாயாரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், சொந்த பாட்டியையே கொலை செய்தது குறித்து பேரன் அளித்த வாக்குமூலம் போலீஸாரையே திடுக்கிட வைத்துள்ளது.

5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த இந்த சம்பவத்தை போலீஸார் கண்டுபிடித்தது எப்படி; கொலையாளிகளை எவ்வாறு கைது செய்தனர் என்பது பற்றி இங்கு பார்க்கலாம்.

Most shocking incident in Bengaluru, man killed his grandmother as she was very conservative and hid her body in almirah. Police arrested him after five years.