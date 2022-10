மாஸ்க்குடன் உற்சாகமாக ஓடிவந்த பெண்! மாஸாக உதவிய ராகுல் காந்தி! பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்னாச்சி?

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் ராகுல் காந்தி நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் மாஸ்க் அணிந்தபடி ஓடிவந்த பெண் அவரை பார்த்து உற்சாகமடைந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். இந்த வேளையில் அந்த பெண்ணின் மாஸ்க் கழன்ற நிலையில் ராகுல் காந்தி செய்த செயல் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் பணியை காங்கிரஸ் கட்சி துவங்கி உள்ளது. இதனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் வரும் 17 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

மேலும், கட்சி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தை ராகுல்காந்தி துவங்கி உள்ளார்.

English summary

While Rahul Gandhi is on Bharat Jodo Yatra in Karnataka, a mask wearing woman running with excited and happy to see him. After this Rahul Gandhi helps to woman to wear mask probarly.