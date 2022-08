"புல் புல்" பறவை மீது சாவர்க்கர்.. "டீச்சர், சிறகில் மனிதர் உட்கார முடியுமா".. திணறி விழிக்கும் பாஜக?

Bangalore

oi-Hemavandhana

பெங்களூரு: அந்தமான் செல்லுலார் ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டிருந்த சாவர்க்கர், அங்கிருந்து புல் புல் பறவை மீது ஏறி சொந்த ஊருக்கு சென்று மீண்டும் யாருக்கும் தெரியாமல் சிறைக்கு சென்றுவிடுவார் என்று கர்நாடக மாநில 8ம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தகவலால் சர்ச்சைகள் ஓயாமல் உள்ளது.

பாஜகவினரால் 'வீர சாவர்க்கர்' என்று அழைக்கப்படும் சாவர்க்கர் குறித்த பேச்சு எழும்போதெல்லாம், சர்ச்சைகளும் சேர்ந்து எழும்.

இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததில் இருந்தே, சாவர்க்கர் குறித்த சர்ச்சைகள் ஓயாமல் உள்ளது... சுதந்திர போராட்டத்தின்போது ஆங்கிலேய அரசை எதிர்க்காமல் மன்னிப்புக்கடிதம் எழுதிக் கொண்டிருந்தார் சாவர்க்கர் என்ற குற்றச்சாட்டு மட்டுமே அவர்மீது பிரதானமாக வைக்கப்பட்டு வருகிறது..

English summary

BJP RSS News: Veer Savarkar sit on a bird of grass and fly the book design team explanation is also controversialBJP RSS News: Veer Savarkar sit on a bird of grass and fly the book design team explanation is also controversial புல்புல் பறவை மீது சாவர்க்கர் பறந்து வந்த செய்தியால் கமெண்ட்கள் பரவி வருகின்றன