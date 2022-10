கர்நாடக தேர்தலில் நடக்கப்போகும் “மேஜிக்”.. காங்கிரஸ் எடுத்த “ஆயுதம்” -ராகுலுடன் அணிவகுத்த கன்னடர்கள்

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் விரைவில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அம்மாநிலத்தில் பெரும் வாக்கு சதவீதத்தை வைத்திருக்கும் தலித் மக்களை கவரும் வகையில் பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து காங்கிரஸ் கட்சி செயல்பட்டு வருகிறது.

மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை யாத்திரையை கடந்த 7 ஆம் தேதி தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி 11 ஆம் தேதி கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு வந்தடைந்தார். தற்போது அவர் கர்நாடகாவில் நடைபயணத்தை அவர் மேற்கொண்டுள்ளார்.

