கோவிலுக்கு வாழைப்பழம் வழங்கும் முஸ்லிம் வியாபாரி! கர்நாடகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு! வெடித்த சர்ச்சை

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் ஹிஜாப் சர்ச்சையை தொடர்ந்து கோவிலுக்கு டெண்டர் அடிப்படையில் வாழைப்பழம் வழங்கி வரும் முஸ்லிம் வியாபாரிக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி உள்ளது. தற்போது இது சர்ச்சையாகி உள்ளது.

கர்நாடகத்தில் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே மதம்சார்ந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் நடந்து வருகின்றன. கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

உடுப்பி மாவட்டத்தில் வெடித்த இந்த சர்ச்சை மாநிலம் முழுவதும் பரவி சில இடங்களில் வன்முறைகள் வெடித்தன. இதையடுத்து கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிய மாநில அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.

English summary

Following the hijab controversy in Karnataka, there has been strong opposition to Muslim traders give bananas to the temple on the tender basis. Currently this is controversial.