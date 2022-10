பெங்களூரில் பேய் மழை.. வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட பைக்குகள்.. பதறிய மக்கள்.. திக்திக் வீடியோ

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் நேற்று இரவு பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்த நிலையில் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் புகுந்த நிலையில் கரைபுரண்டு ஓடிய மழைநீரில் மோட்டார் சைக்கிள்கள் அடித்து செல்லப்பட்டன.

கர்நாடகாவில் தென்மேற்கு பருவமழை அதிகளவில் பெய்தது. இந்த பருவமழை காலம் முடிந்தாலுமு் கூட தற்போதும் பல இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது.

குறிப்பாக காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அங்குள்ள அணைகள் நிரம்பிய நிலையில் தமிழகத்துக்கு காவிரியில் அதிகளவில் நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

தமிழகம் முழுவதும் தட்டி எடுக்கப்போகும் மழை..தீபாவளி வரை எல்லா ஊரிலும் மழையிருக்கு..குடை அவசியம்

People were affected by heavy rains in various places in Bengaluru last night. Motorcycles were swept away by the overflowing rainwater in the low-lying areas.