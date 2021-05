மீண்டும் வந்த கெடுபிடி.. கையில் சீல், வீட்டை சுற்றி ரெட் டேப்.. ரூல்சை மாற்றிய பெங்களூர் மாநகராட்சி

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டு தனிமையில் இருப்போரது வீடுகளில் சிவப்பு டேப் ஒட்டப்பட்டு, வீட்டை சுற்றிலும் கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யப்படும் பணிகளை பல மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் ஆரம்பித்துள்ளது பெங்களூர் மாநகராட்சி.

பெங்களூரின் தெற்கு மண்டலம், மேற்கு மண்டலங்களில் வீட்டு தனிமையில் இருப்போர் வீடுகள் பல இவ்வாறு சிவப்பு கலர் டேப்பால் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 14 நாட்கள் வீட்டு தனிமையில் இருக்கிறார்கள் என்ற நோட்டீசும் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Bangalore corporation has resumed the work of cleaning the houses, which were infected with corona patients, with red tape and disinfectant.