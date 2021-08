பெங்களூருக்கு நண்பர்களை தேடி சென்று பலியான எம்எல்ஏ மகன்! காரில் ஏர் பேக் ஓபன் ஆகாதது ஏன்? பரபர தகவல்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: பெங்களூரில் நள்ளிரவில் நடந்த கார் விபத்தில் ஓசூர் திமுக எம்எல்ஏ ஒய்.பிரகாஷ் மகன் கருணாசாகர் உயிரிழந்தது எப்படி என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

தெற்கு பெங்களூரில் உள்ள, கோரமங்களா பகுதியில் இன்று அதிகாலை 1.30 மணியளவில் பிளாட்பாரம் மீது அதிவேகமாக வந்த ஆடி கார் மோதி குப்புற கவிழ்ந்ததில், கருணாசாகர் உட்பட 7 பேர் பலியாகினர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய போலீசார் உயிரிழந்த 7 பேர் தொடர்பான விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

English summary

How Audi car accident which killed 7 person including Hosur DMK MLA son happened in Bangalore? Why airbag didn't opened up from the Audi Q3 car, which they were travelled? here is the full detail.