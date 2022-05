கனமழை வெளுத்து வாங்க போகுது! பெங்களூருக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்! கவனமாக இருங்க மக்களே..!

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு : மே 18 ஆம் தேதி பெங்களூரு நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கனமழை அல்லது மிக கனமழை பெய்யும் என்பதால் மக்கள் கவனமுடன் இருக்க வேண்டுமெனவும், இதன் காரணமாக பெங்களூருவுக்கு ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தென்மேற்கு பருவமழை ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் வழக்கத்திற்கு முன்னதாக அதாவது ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னதாக மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி கேரளாவில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அசாணி புயல் காரணமாக சாதகமான வானிலை நிலவுவதால் இந்த மாற்றம் இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையமான ஐஎம டி ஏற்கனவே கூறியிருந்தது.

சென்னையில் பெய்த மழை... ஊட்டியாக மாறிய சென்னையால் மகிழ்ச்சியில் மக்கள்

English summary

The Indian Meteorological Department has warned people to be vigilant as heavy or very heavy rains are expected in Bangalore city and suburbs on May 18.