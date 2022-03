ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் விரைவில் முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்கள்! காங்., பாஜக இடையே விவாதம்! கர்நாடக சட்டசபையில் அனல்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக சட்டசபையில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு குறித்து காங்கிரஸ், பாஜக இடையே அனல்பறக்கும் விவாதம் நடந்தது. அப்போது பாஜகவை சேர்ந்த ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கேஎஸ் ஈஸ்ரவரப்பா, ‛‛ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பில் விரைவில் முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்கள் இணைவார்கள்'' என பேசியதற்கு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர்.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். இந்நிலையில் தற்போது கர்நாடக சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நடந்து வருகிறது.

இந்த கூட்டத்தொடரில் மேகதாது அணை கட்டும் விவகாரத்தில் தமிழக அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் மேகதாது அணை தொடர்பாக சட்டசபையில் நேற்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

English summary

All muslims, Christians will be with RSS in Futuer, Says BJPa Minister ks Eshwarappa in Karnataka Assembly when the session yesterday.