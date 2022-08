புல்புல் பறவையில் பறந்து வந்தார் சாவர்க்கர்.. கன்னட பாட புத்தகத்தில் வெளியீடு.. கர்நாடகாவில் சர்ச்சை

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலத்தில் கன்னட மொழி பாட புத்தகத்தில் சாவர்க்கர் ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டிருந்தபோது தனது அறைக்கும் வரும் புல் புல் பறவையின் மேலே அமர்ந்து தாய் மண்ணுக்கு வந்து சென்றதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மாநில அரசியலில் புதிய விவாதப்பொருளாக மாறியுள்ளது.

இந்துத்வா சித்தாந்தவாதியான சவார்க்கர் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த போது புல் புல் பறவையில் அமர்ந்து பறந்து வந்ததாக 8 ஆம் ஆம் வகுப்பு கன்னட மொழி புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த விவகாரம் தற்போது அம்மாநில அரசியலில் புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

In the Kannada language text book in the state of Karnataka, it has been mentioned that when Savarkar was imprisoned in the Andaman Jail, he went to his mother earth by sitting on top of the grasshopper bird that came to his room, which has become a new topic of discussion in the state politics.