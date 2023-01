தொகுதி மாறியும் தோல்வி பயமா? கர்நாடகாவில் 2 தொகுதிகளில் களமிறங்கும் சித்தராமையா? உண்மை இதுதான்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா முன்னாள் முதல்வரும் தற்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருப்பவர் சித்தராமையா. ஏப்ரல் அல்லது மே மாதத்தில் நடைபெற உள்ள தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வென்றால் முதல்வராகும் வாய்ப்பு சித்தராமையாவுக்கு உள்ளது. இந்நிலையில் தான் வரும் தேர்தலில் ஏற்கனவே வென்ற பாதாமி தொகுதியை விட்டுவிட்டு கோலார் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக அவர் அறிவித்துள்ளார். இங்கு அவர் வெற்றி பெறுவது எளிமையானது இல்லை என கூறப்படும் நிலையில் கடந்த தேர்தலைபோல் அவர் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடலாம் என கூறப்பட்ட நிலையில் தற்போது அதற்கு சித்தாராமையாவே பதில் அளித்து முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் தற்போது பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதத்தில் நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் 224 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் தனித்து ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் ஒரு கட்சி 113 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும்.

ஆட்சியை தக்க பாஜக வியூகம் வகுத்து செயல்பட்டு வரும் நிலையில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று அதிகாரத்தை கைப்பற்ற காங்கிரஸ் மும்முரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதுதவிர ஜனதாதளம்(எஸ்) மற்றும் ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் கோதாவில் குதித்துள்ளன. இதனால் வரும் தேர்தலில் கர்நாடகாவில் நான்கு முனை போட்டி நிலவ உள்ளது.

குட்பை.. காங்கிரஸை விட்டுவிட்டு பாஜகவில் இணையும் நடிகை ரம்யா? பரபரக்கும் கர்நாடகா தேர்தல்.. பின்னணி!

English summary

Siddaramaiah is the former Chief Minister of Karnataka and the current Leader of the Opposition. Siddaramaiah has a chance to become the chief minister if the Congress party wins the elections to be held in April or May. In this case, he has announced that he is going to contest in Kolar constituency after leaving the Badami constituency which he has already won. While it is said that it is not easy for him to win here, it was said that he can contest in 2 constituencies as in the last election, but now Siddaramaiah has given an answer and put an end to it.